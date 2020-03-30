Турция призвала международные организации бойкотировать проведение Арменией т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе

БАКУ /Trend/ - Турция призвала Минскую группу ОБСЕ и все международные организации бойкотировать проведение Арменией т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Турции.

Как отмечается, т.н. "выборы", проведение которых запланировано на 31 марта 2020 года в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, находящимся под оккупацией Армении, представляют собой проявление односторонних попыток по "узакониванию" ситуации, существующей в Нагорном Карабахе: "Это открытое нарушение принципов международного права, в том числе резолюций СБ ООН и принципов ОБСЕ. Организация вымышленных выборов на оккупированных территориях, когда в рамках Минской группы ОБСЕ продолжаются поэтапные переговоры для поиска мирного пути решения нагорно-карабахского конфликта – инициатива, нарушающая устойчивую стабильность и курс на перемирие».

МИД Турции призывает мировое сообщество, международные структуры, в том числе, Минскую группу ОБСЕ, не признавать эти выборы: «Турция не признает эти незаконные выборы, которые направлены на нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Турция, как член Минской группы ОБСЕ, продолжит поддерживать усилия по поиску справедливого пути решения нагорно-карабахского конфликта».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова.)