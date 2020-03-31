ВС Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении 22 раза в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, сообщает во вторникTrend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван Ноемберянского района, в селe Беркабер, на безымянных высотах на территориях Иджеванского и Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Ферехли, Гызылгаджылы, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)