Госпогранслужба о дезинформации в армянских СМИ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Вчера армянские СМИ со ссылкой на министерство обороны Армении сообщили о ранении 14-летнего гражданского лица якобы в результате нарушения Азербайджаном режима прекращения огня и обстрела районов Коти и Воскеван, а также о том, что несколько армянских военнослужащих получили ранения якобы в результате диверсии против армянских военных позиций, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана.

"В связи с этим хотим отметить, что в отличие от Вооруженных сил Армении, наши погранично-боевые пункты не открывают огонь в направлении населенных пунктов противной стороны, лишь боевые позиции, откуда нарушается режим прекращения огня, подавляются адекватным ответным огнем. Кроме того, информация о диверсии со стороны наших погранично-боевых пунктов против вражеских позиций не соответствует действительности. Обнародование боевых потерь в таком виде, которые армянская сторона понесла в результате своей провокации в нарушение режима прекращения огня, мы расцениваем как неудачную попытку оправдаться в глазах армянского общества", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в последние месяцы на участке азербайджано-армянской государственной границы на территории Газахского района подразделения ВС Армении совершают многочисленные провокации с целью обострения оперативной ситуации, гражданские транспортные средства, передвигающиеся в азербайджанских населенных пунктах и по поселковым дорогам, расположенным вблизи линии соприкосновения, постоянно обстреливаются из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок. Диверсионно-разведывательные группы ВС Армении пытались напасть на места дислокации погранично-боевых пунктов, но благодаря бдительности пограничников вражеские диверсии были пресечены, и, неся потери, противник был вынужден отступить.

Погранслужба Азербайджана постоянно информирует о серьезном напряжении оперативной обстановки на государственной границе с Арменией, о том, что на все провокации вражеской стороны азербайджанские пограничники будут давать адекватный ответ, и что ответственность за все возможные последствия лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)