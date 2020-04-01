Тюркский совет осуждает так называемые «выборы» в оккупированном Нагорном Карабахе

БАКУ/Trend/ - Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) осуждает так называемые «президентские и парламентские выборы» в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на заявление организации.

Как отмечается, эти так называемые «выборы» представляют собой явное нарушение норм и принципов международного права, в том числе, Хельсинкского заключительного акта 1975 года и соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.

«Проведение так называемых «выборов» на оккупированных территориях подрывает усилия в рамках Минского процесса ОБСЕ по поиску путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мы призываем Минскую группу ОБСЕ и международное сообщество не признавать эти так называемые «выборы»», - говорится в заявлении.

Государства-члены Тюркского совета подтверждают свою приверженность нормам и принципам международного права и вновь подчеркивают важность скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджана, говорится в заявлении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.