В оккупированном Карабахе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В оккупированном Арменией Карабахе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Отмечается, что результаты теста одного из двух изолированных ранее оказались положительными. Инфицированный пациент был госпитализирован еще 2 апреля.
Фахрия Халафова обратилась к женщинам из 1,5 млрд людей, находящихся в социальной самоизоляции (ФОТО)
Лента новостей
Сиявуш Новрузов: Очередное помилование главой государства ряда осужденных - пример социальной справедливости и гуманизма
Нагиф Гамзаев: Указ Президента о помиловании является еще одним подтверждением гуманной политики государства
Китайские фонды «Джек Ма» и «Aлибаба» в рамках борьбы с пандемией COVID-19 направили в Азербайджан медицинскую гуманитарную помощь (ФОТО)
Глава государства своим гуманным шагом даровал нам свободу - помилованный в Азербайджане заключенный
ОАО "Азерэнержи" подготовило видеоролик под заголовком "Мы трудимся для вас. Вы ради нас оставайтесь дома!"
Антимонопольный комитет Узбекистана начинает прием предложений от предпринимателей в связи со снижением пошлин
Али Гусейнли: Азербайджан не позволит представителям пятой колонны воспользоваться ситуацией и совершить провокацию
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов (ФОТО)
Национальная солидарность позволит выйти из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями – Эльшад Мирбашир оглу