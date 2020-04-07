В оккупированном Карабахе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В оккупированном Арменией Карабахе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что результаты теста одного из двух изолированных ранее оказались положительными. Инфицированный пациент был госпитализирован еще 2 апреля.