Хикмет Бабаоглу: Попытки провести т.н. "выборы" на оккупированных территориях Азербайджана вновь потерпели фиаско

БАКУ/Trend/ - Попытки оккупационного режима провести так называемые "выборы" на оккупированных территориях Азербайджана вновь потерпели политическое фиаско, что привело к самороспуску этого режима, сообщил Trend депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу.

По его словам, причиной такого шага, противоречащего нормам международного права, стали попытки легитимизировать оккупационные действия Армении и так называемый режим, но этого не произошло.

"Политическое шоу, которое было показано на наших оккупированных территориях 31 марта, было осуждено авторитетными международными и региональными организациями, что еще раз следует расценивать как поддержку международным сообществом территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и неприятие оккупационной политики. Твердая позиция таких организаций, как Тюркский совет, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), Минская группа ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Европейский Союз и НАТО еще раз показали, что попытки легализации оккупационной политики и статус-кво Армении не будут осуществлены", - сказал Бабаоглу.

Депутат отметил, что в этом контексте очень важна и должна быть особо отмечена позиция ведущих национальных государств региона и мира: "Непризнание так называемых "выборов" Турцией, Украиной, Грузией, Боснией и Герцеговиной, Молдовой, Канадой, Австралией, Чехией, Эстонией, Латвией, Литвой, Румынией, Болгарией, Финляндией, Германией, Италией, Черногорией, Великобританией, Бельгией, Швецией, Хорватией, Ираном и другими означает, что оккупационная политика Армении никогда не будет принята. Несомненно, позиция указанных международных и региональных организаций, в том числе независимых государств, может быть расценена как их уважительное отношение к международному праву и к Азербайджану".

Депутат подчеркнул, что это свидетельствует о весомом влиянии страны на мировой арене и способности устанавливать дипломатические стратегические связи, основанные на взаимных интересах в межгосударственных отношениях: "Поэтому, если оккупационная Армения и так называемый режим хотят устраивать "шоу-выборы", то лучше подумать о выводе войск с оккупированных азербайджанских территорий. Тем более Азербайджан своей военно-политической силой и без того обязательно вынудит Армению это сделать".

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)