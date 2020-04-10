Пакистан не признает так называемые «выборы» в оккупированном Нагорном Карабахе

БАКУ /Trend/ - Так называемые «президентские и парламентские выборы», которые были проведены 31 марта 2020 года в оккупированном Нагорном Карабахе, представляет собой явное нарушение международного права и резолюций Совета Безопасности ООН.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Brinkwire, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга пресс-секретарь министерства иностранных дел Пакистана Аиша Фаруки.

«Это воспринимается как попытка Армении воспрепятствовать переговорному процессу по поиску прочного урегулирования мирным путем нагорно-карабахского конфликта», - сказала пресс-секретарь МИД Пакистана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.