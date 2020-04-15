Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространил заявление (версия 2)

Нагорно-карабахский конфликт 15 апреля 2020 12:33 (UTC+04:00)
Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространил заявление (версия 2)

Первая в 12:08

БАКУ/Trend/ - Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев распространил заявление, сообщает в среду Trend со ссылкой на Общину.

"В настоящее время самая большая проблема, с которой столкнулся мир - это не знающая границ пандемия коронавируса. Азербайджан предпринимает необходимые и упреждающие шаги для защиты здоровья и безопасности граждан, а также от социально-экономических последствий этой пандемии", - говорится в заявлении.

Как говорится в обращении, для лечения больных коронавирусом в стране выделены 22 клиники: «В марте в регионах Азербайджана, а точнее в Геранбое, Газахе и Шамкире были открыты 3 новые клиники. Сданная в Баку новая «Ени клиника» на 575 койко-мест также предназначена для лечения больных коронавирусом. В Азербайджане проведены свыше 70 тысяч тестов для диагностики и обследования инфицированных больных».

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