Заявление Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона распространено как официальный документ Генассамблеи и Совета безопасности ООН

БАКУ /Trend/ - Заявление Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространено в качестве официального документа Генассамблеи и Совета безопасности ООН, сообщает в четверг Trend.

Заявление было приложено к письму, направленному Постоянным представителем Азербайджана при ООН Яшаром Алиевым в адрес Генерального секретаря ООН 13 апреля 2020 года.

«Направляю заявление Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики в связи с недавними нарушениями режима прекращения огня вооруженными силами Армении (см. Приложение). Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 32 и 37 повестки дня и в качестве документа Совета Безопасности», - говорится в письме Яшара Алиева.

Как отмечается в заявлении Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона, нынешняя эскалация на линии соприкосновения войск является очередным болезненным свидетельством последствий отсутствия мира и необходимости активизировать усилия по поддержке скорейшего мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

«К сожалению, недавние стычки на линии фронта еще раз подтверждают, что Армения просто не заинтересована в мире. В то время как мир сталкивается с пандемией COVID-19 и, несмотря на угрозу, которую он представляет для человеческих жизней, Армения и оккупационный режим в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана продолжают свою незаконную и провокационную деятельность даже в этих условиях и постоянно подвергают гражданское население обстрелу», - говорится в заявлении.

Как отмечается, начиная с апреля 2020 года, вооруженные силы Армении применяют крупнокалиберное оружие против мирных жителей Газахского района Азербайджана.

«Мы очень обеспокоены военной деятельностью Армении, которая угрожает азербайджанским гражданским лицам, проживающим вблизи линии фронта. Все эти действия нацелены против заявления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша, который призвал возвысить голоса за мир и заставить замолчать оружие! К сожалению, война, развязанная Арменией против Азербайджана, лишила нас жизненно важных ресурсов. Мы, Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики, неоднократно выражали нашу готовность к мирному сосуществованию с армянами. Мы выступаем за мир и сотрудничество, которые исключают оккупацию и этническую чистку, и мы требуем от руководства Армении выполнения принятых в связи с этим резолюций Совета Безопасности ООН - 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993)», - говорится в заявлении.