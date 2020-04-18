Осуждения незаконных действий Армении в Нагорном Карабахе недостаточно – Мамедъяров

БАКУ/Trend/ - Осуждения незаконных действий Армении в Нагорном Карабахе недостаточно, необходимо действовать в соответствии с этими заявлениями.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в интервью The London Post сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Очевидно, что на фоне продолжающейся военной оккупации и этнической чистки территорий Азербайджана со стороны Армении проведение так называемых «выборов» на оккупированных территориях Азербайджанской Республики также является явным нарушением Конституции Азербайджанской Республики, а также норм и принципов международного права, включая Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт СБСЕ от 1975 года и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и, следовательно, не имеют никакой юридической силы», - сказал министр.

Он напомнил, что МИД Азербайджана обнародовал заявление о так называемых «выборах», организованных Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, и заявил, что выборы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана могут проводиться только в рамках Конституции Азербайджана и при полном участии всего населения региона.

«Такие выборы будут возможны только после вывода армянских оккупационных сил, возвращения изгнанных азербайджанцев на свои родные земли и восстановления диалога и сотрудничества между армянской и азербайджанской общинами региона», - сказал Мамедъяров.

По его словам, международное сообщество последовательно и самым решительным образом выражает сожаление по поводу применения военной силы против Азербайджана и последующей оккупации его территорий.

«В 1993 году Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял четыре резолюции (822, 853, 874 и 884), осуждающих оккупацию территорий Азербайджана и подтверждающие уважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики и неприкосновенность ее международно признанных границ. В этих резолюциях Совет Безопасности также подтвердил, что Нагорно-Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана, и потребовал немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана», - сказал он.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что как и в предыдущих случаях, на этот раз международное сообщество решительно отвергло так называемые «выборы» на оккупированных территориях Азербайджана и объявило их нелегитимными.

«Здесь следует упомянуть такие международные организации, как Движение неприсоединения, ОИС, ЕС, НАТО, Тюркский совет, ГУАМ, ТЮРКПА и другие, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также многочисленные государств, которые сделали отдельные заявления. Конечно же, осуждения этих незаконных действий недостаточно. Необходимо действовать в соответствии с этими заявлениями, то есть, необходимо выполнение резолюций, принятых международными организациями в отношении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Это то, к чему стремится Азербайджан, и это то, что необходимо для обеспечения прочного мира, безопасности и стабильности в регионе», - сказал он.

Министр отметил, что международное сообщество, прежде всего СБ ООН, в своих соответствующих резолюциях осудило оккупацию территорий Азербайджана и потребовало вывода оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана.

«Европейский парламент в своих соответствующих резолюциях отмечает, что оккупация одной страной-участницей программы «Восточного партнерства» территории другого государства нарушает основополагающие принципы и цели «Восточного партнерства». В своей резолюции от 23 октября 2013 года Европейский парламент подчеркнул, что решение нагорно-карабахского конфликта должно соответствовать резолюциям Совета Безопасности ООН (822, 853, 874 и 884) от 1993 года и основным принципам Минской группы ОБСЕ. Другие международные организации заняли аналогичную позицию. Таким образом, правовая основа урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта достаточно прочная», - сказал Мамедъяров.

Как отметил глава МИД Азербайджана, исходя из норм и принципов международного права, а также упомянутой однозначной позиции международного сообщества, Азербайджан уже более двух десятилетий участвует в мирных переговорах.

«Мы хотели бы добиться мира и процветания в нашем регионе, и единственный способ обеспечить долгожданный мир – это ликвидация последствий конфликта, вывод армянских оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана и возвращение изгнанных азербайджанцев на свои родные земли. В целом, согласно Конституции Азербайджанской Республики и соответствующему законодательству страны, именно Конституционный суд утверждает результаты выборов. В случае так называемых «выборов» в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана нарушения Конституции и законов страны настолько очевидны, что Конституционный Суд даже не принял их к рассмотрению», - сказал он.

По словам Мамедъярова, ожидание Азербайджана от ключевых игроков международных отношений, безусловно, связано с выполнением требований Совета Безопасности ООН.

«Сегодня на оккупированных территориях Азербайджана проводятся целенаправленные действия с целью изменения их демографического, культурного и физического характера. Такие действия, включая так называемые «выборы», представляют собой явное нарушение норм международного права и соответствующих международных конвенций. Ясно, что такая политика и практика никоим образом не совместимы с целями достижения мирного урегулирования конфликта, что требует срочных действий со стороны более широкого международного сообщества для защиты ценностей, норм и принципов межгосударственных отношений, закрепленных в Уставе ООН», - отметил глава МИД Азербайджана.