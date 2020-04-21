Сергей Лавров: Нынешний формат переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта полезный

БАКУ /Trend/ - Нынешний формат переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта хороший и полезный.

Как передает Trend, об этом глава МИД России Сергей Лавров сказал, отвечая в ходе брифинга на вопрос заместителя генерального директора АМИ Trend Гюльнары Мамедзаде.

Лавров отметил, что резолюции Совета безопасности ООН по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, конечно же, известные документы: «Они принимались в разгар боевых действий, и предполагали, прежде всего, полную остановку боевых действий и переход к урегулированию. В них подтверждалась территориальная целостность Азербайджанской Республики. Но в них же содержалось требование остановить войну и перейти к переговорам. С тех пор к переговорам приступили, приступали не раз. Были договоренности 2001 года, были последующие договорённости в разных форматах. Сейчас уже устоялся формат переговоров: Баку, Ереван, Минская группа в лице трех сопредседателей и представитель действующего председателя ОБСЕ. Формат полезный, формат хороший. Именно в нем воплотилось то самое требование Совбеза ООН о том, что нужно прекратить войну и начать договариваться».

Глава МИД РФ добавил, что есть Мадридские принципы, есть документы, которые готовились Россией в 2010-2011 годах – так называемый Казанский документ, и есть проекты, которые год назад, в апреле прошлого года в Москве, на встрече глав МИД России, Азербайджана и Армении с участием сопредседателей были распространены и сейчас активно обсуждаются: "Эти документы предполагают продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций. Так что я убежден, что когда мы придем к решению о подписании этих документов, это будет важнейший шаг в выполнении резолюций Совбеза ООН, которые требовали прекратить войну и начать договариваться. Договариваться начали, теперь нужно договориться. Именно этого мы и добиваемся как сопредседатели Минской группы ОБСЕ".

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.