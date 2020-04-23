Турал Гянджалиев: Отказ Армении от варианта поэтапного решения конфликта подрывает переговорный процесс (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Последние обращения министра иностранных дел Армении, а также незаконного представителя вымышленного режима, созданного этой страной на оккупированных азербайджанских территориях, вновь показали истинную сущность Армении. Она вновь продемонстрировала миру попытку сокрытия своих агрессивной политики под фальшивой видимостью "мирного" переговорщика, пытаясь затягивать время решения конфликта и планомерно укрепляя опирающийся на оккупацию существующий статус-кво.

Об этом сказал руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, отказ Армении от варианта поэтапного решения конфликта, который поддерживают сопредседатели Минской группы ОБСЕ, подрывает переговорный процесс.

«Как известно, премьер-министр Армении заявил, что для них не существует Мадридских принципов. Это открытое игнорирование сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ выразить решительную позицию в связи с последними действиями Армении, противоречащими фундаментальным принципам переговорного процесса», - сказал Гянджалиев.

Председатель общины также довел до внимания нижеследующую позицию азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана:

- Сторонами армяно-азербайджанского конфликта являются Армения и Азербайджан. Армянская и азербайджанская общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана являются равноправными заинтересованными сторонами конфликта, как это закреплено в 1992 году Хельсинкским актом совета министров ОБСЕ. Это еще раз подтверждают встречи и заявления Минской группы ОБСЕ во время визита в регион в 2019 году.

- Изменение формата переговоров, принятого всеми сторонами, невозможно. Попытка этого является провокацией и подрывает переговорный процесс.

- Что касается вопроса безопасности, о котором утверждает Армения, то следует отметить, что на самом деле самой большой угрозой безопасности является присутствие ВС Армении на оккупированных азербайджанских территориях.Попытки оправдать оккупацию международно признанных территорий Азербайджана "правом" самоопределения безрезультатны, являются просто самообманом. ВС Армении должны покинуть азербайджанские территории и изгнанное оттуда азербайджанское население должно вернуться на свои земли, как того требует мировое сообщество, международные организации, в первую очередь, резолюции Совбеза ООН.

- Незаконный режим на оккупированных землях Азербайджана является вымышленным инструментом, управляемым захватнической Арменией, и используется для прикрытия оккупации. Отношение к последним вымышленным «выборам» показало, что международное сообщество не признает этот незаконный режим. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Движение неприсоединения, ЕС, НАТО, отдельные страны открыто выразили свои позиции.

- Армения, используя во имя своих целей ситуацию, возникшую в результате агрессии и этнической чистки, опровергает существование азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, и оставляет без ответа призывы общины к мирному сосуществованию. Тем самым Армения уничтожает перспективу решения конфликта путем переговоров. Говорить о безопасности в условиях невозможности возвращения в свои дома азербайджанской общины, составляющей треть населения Нагорного Карабаха, невозможно. Поэтому одним из важных условий безопасности является возвращение азербайджанской общины на свои родные земли.