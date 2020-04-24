Письмо о т.н. «выборах» в Нагорном Карабахе распространено в качестве документа Генассамблеи и Совбеза ООН

БАКУ/ Trend/ -Письмо Постоянного представителя Азербайджана при Организации Объединенных Наций (ООН) от 15 апреля 2020 года на имя Генерального секретаря ООН о так называемых «выборах», проведенных Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, было опубликовано в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, сообщает в пятницу Trend.

Как отмечается в письме, эти так называемые «выборы» не случайно прошли 31 марта - в День геноцида азербайджанцев, совершенного армянами в 1918 году.

«Без сомнения, такие демонстративно циничные действия будут служить только углублению недоверия и снижению и без того ускользающих перспектив мира и примирения», - говорится в документе.

В документе отмечается, что эти так называемые «выборы» были проведены, несмотря на распространение пандемии коронавируса по всему миру.

«Как следствие, первые случаи коронавируса на оккупированных территориях Азербайджана были зарегистрированы сразу после этих так называемых «выборов». Эти так называемые «выборы» проводились в условиях полного отсутствия легитимности, что связано с продолжающейся военной оккупацией и этнической чисткой территорий Азербайджана и явным нарушением Конституции и законодательства Азербайджанской Республики, а также норм и принципов международного права. Отказываясь признать так называемые «выборы», международное сообщество вновь в подавляющем большинстве подтвердило свою последовательную и принципиальную позицию коллективного непризнания ситуации, возникшей в результате оккупации территорий Азербайджана», - говорится в письме.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)