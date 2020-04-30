ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок и минометов

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и минометы разного калибра, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Намирли, Кенгерли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Нюзгяр Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Точным ответным огнем минометных подразделений азербайджанской армии огневые точки противника были подавлены.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.