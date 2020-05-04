Кыргызстан признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджанской Республики - дипломат

БАКУ/Trend/ - Кыргызстан выступает за урегулирование нагорно-карабахского конфликта мирными способами.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал в интервью азербайджанским СМИ временный поверенный в делах Кыргызстана в Азербайджане Бакыт Юсупов.

Комментируя недавние так называемые «выборы» в Нагорном Карабахе, дипломат отметил, что по этому поводу имеются заявления ряда международных организаций, в том числе ОИС, ССТГ (Совет сотрудничества тюркоязычных государств), ТюркПА, членом которых является Кыргызстан.

Юсупов отметил, что Кыргызстан выступает за урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха мирными способами и дипломатическими методами на основе принципов и норм международного права.

«Кыргызстан поддерживает четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, признавая Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджанской Республики. Кыргызстан придерживается принципов территориальной целостности, суверенитета, независимости каждого государства, с которым установил дипломатические отношения», - сказал дипломат.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.