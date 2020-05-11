Госдепартамент: Позиция США по нагорно-карабахскому конфликту не изменилась

БАКУ/Trend/- Позиция США по нагорно-карабахскому конфликту не изменилась.

Об этом сказали в Государственном департаменте США отвечая на запрос Trend о принятии Сенатом штата Миннесота резолюции по "признанию" вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана.

«Политика США не изменилась. Соединенные Штаты не признают Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство. Являясь страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены оказанию сторонам помощи в достижении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, основанного на принципах Хельсинкского заключительного акта - неприменение или угроза применения силы, территориальная целостность, равные права и самоопределение народов. США по-прежнему полностью вовлечены в усилия Минской группы по достижению этой цели», - сказали в Госдепе.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану.

Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)