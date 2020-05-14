Хикмет Гаджиев: Своей воинственной риторикой Армения подрывает работу сопредседателей МГ ОБСЕ

БАКУ/Trend/ - Своей воинственной риторикой Армения подрывает работу стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал информационному порталу EurActiv помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Как отмечается, Гаджиев выразил сожаление по поводу отсутствия конструктивных действий Еревана для продвижения в переговорах.

"Армения отступает от переговорного процесса", - сказал он.

По словам Гаджиева, единственным путем является поэтапное решение конфликта, начиная с освобождения оккупированных территорий Азербайджана, вывода армянских войск и возвращения всех вынужденных переселенцев на свои родные земли.

Он сказал, что недавние так называемые «выборы» в Нагорном Карабахе еще раз продемонстрировали, что незаконный режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана, является не чем иным, как преступным образованием, частью мафиозных кланов политического руководства Армении.

Далее Гаджиев отметил, что эксплуатация серебряных рудников в Нагорном Карабахе и незаконный экспорт металла превратились в устоявшуюся традицию, и полученные от этого деньги использовались для финансирования скрытой деятельности политического руководства Армении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.