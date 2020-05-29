Турал Гянджалиев: Мы восстановим наши разрушенные кладбища, исторические, культурные и религиозные памятники

БАКУ/Trend/ - Мы восстановим наши разрушенные кладбища, исторические, культурные и религиозные памятники.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Турал Гянджалиев.

Он отметил, что после освобождения из оккупации разрушенные города, районы, села и поселки Нагорного Карабаха и прилегающих территорий будут восстановлены с применением самых современных решений.

«После Апрельских боев 2016 года мы стали очевидцами стремительного восстановления села Джоджуг Марджанлы в короткие сроки. Были построены новые дома, школа, детский сад, дворец культуры, парк отдыха, мечеть, проведено озеленение. Жители села после долгих лет вернулись в свои дома, освободившись от статуса вынужденного переселенца.

На примере поселков Джоджуг Марджанлы и Шыхарх Азербайджан доказал всему миру, что способен в самые короткие сроки построить на освобожденных от армянской оккупации территориях города, районы, села и поселки, которые обеспечат все условия для жизни населения. На встречах с вынужденными переселенцами мы неоднократно беседовали с ними на эту тему.

Есть люди, составившие проект и дизайн интерьеров домов, которые они построят после возвращения на свои земли. Эти люди с нетерпением ждут дня возвращения, чтобы воплотить в жизнь мечту, которой они жили в течение долгих лет», - сказал Турал Гянджалиев.

Он отметил, что официальный Баку нацелен на урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

«Сегодня в рамках переговоров по решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта есть план поэтапного урегулирования. Однако, из-за лицемерия правительства Армении конфликт долгие годы остается нерешенным.

Руководство Армении обманывает как себя, так и организации, которые осуществляют посредническую миссию между сторонами конфликта. А это может продолжаться до определенного момента.

Считаю, что уже и население Армении, и международные организации начали понимать это. Власти страны-агрессора воспринимаются в переговорном процессе как ненадежная сторона», - добавил Турал Гянджалиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)