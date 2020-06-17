Захарова: Очередная встреча в формате видеоконференции по нагорно-карабахскому урегулированию планируется до конца следующего месяца

БАКУ /Trend/ - Очередная встреча в формате видеоконференции, посвященная урегулированию нагорно-карабахского конфликта, планируется до конца следующего месяца.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала в ходе брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Сопредседатели находятся в постоянном контакте с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. В прошлом месяце они провели совместную видеоконференцию, на которой обсуждали вопросы нагорно-карабахского урегулирования. Очередная встреча планируется до конца следующего месяца, мы отдельно проинформируем, безусловно. Есть понимание, что по мере открытия границ, снятия ограничений на международное авиасообщение, а они были введены, как известно, в связи с коронавирусом, встречи приобретут и очный характер», - сказала она.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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