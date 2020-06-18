Европейская народная партия поддерживает усилия МГ ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Европейская народная партия (ЕНП) вновь заявляет о своей всесторонней поддержке усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сказал президент ЕНП Дональд Туск.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на ЕНП.

Отметив, что урегулирование конфликтов является приоритетом ЕНП в рамках сотрудничества с "Восточным партнерством", Туск от имени ЕНП выразил поддержку территориальной целостности стран в рамках международно признанных границ: "Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности в рамках международно признанных границ ... Мы подтверждаем нашу всестороннюю поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - сказал он.

Туск добавил, что Европейский союз и ЕНП твердо привержены идее "Восточного партнерства", которое прошло большой путь со времени своего создания в 2009 году: «Эта инициатива приблизила наших восточных соседей к европейским стандартам, признала их стремления и стала реальной силой для перемен, демократизации и реформ».

Отметив, что предстоящий в 2021 году саммит стран "Восточного партнерства" даст импульс достижению новых успехов, он подчеркнул основные приоритеты сотрудничества для ЕНП: "Во-первых, это ценности – ЕНП подчеркивает совместную приверженность фундаментальным ценностям и международному праву, принципам, на которых был основан ЕС. Во-вторых, это амбиции: ЕНП продолжает решительно поддерживать европейские устремления некоторых стран-членов".

Туск также назвал такие приоритеты, как достижение результатов, безопасность, солидарность, устойчивость, демократизация, коммуникация и урегулирование конфликтов.