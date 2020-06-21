ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз.

Как сообщили в воскресенье Trend в министерстве обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Геяли и Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Тагыбейли и Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли и Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.