ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз.
Как сообщили в воскресенье Trend в министерстве обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Геяли и Заманлы Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Тагыбейли и Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли и Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.
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