Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали стороны карабахского конфликта предпринять дополнительные шаги для поддержания прекращения огня

БАКУ /Trend/ - Текущая ситуация по нагорно-карабахскому конфликту и дальнейшие шаги в процессе мирного урегулирования конфликта были обсуждены на видеоконференциях, проведенных 29 и 30 июня, передает во вторник Trend со ссылкой на ОБСЕ.

Как сообщает ОБСЕ, сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились сначала по-отдельности, а после и совместно с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

В ходе встреч стороны обсудили ситуацию с здравоохранением в регионе, текущую ситуацию по нагорно-карабахскому конфликту и дальнейшие шаги в процессе мирного урегулирования. Спецпредставитель председателя ОБСЕ по урегулированию конфликта посол Анджей Каспршик также принял участие в этих обсуждениях.

Отмечается, что сопредседателями была подчеркнута важность создания и поддержания атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров. Они положительно оценили относительную стабильность на линии соприкосновения и выразили удовлетворение тем, что стороны продолжают использовать существующие прямые каналы связи, чтобы избежать эскалации конфликта.

Ссылаясь на свое заявление от девятого марта 2019 года, сопредседатели, однако, с обеспокоенностью отметили, что недавние провокационные заявления, подстрекательская риторика и возможные шаги, направленные на изменение ситуации, могут подорвать процесс урегулирования.

«Сопредседатели подчеркнули, что нет военного пути решения конфликта. Они призвали стороны предпринять дополнительные шаги для поддержания прекращения огня и подготовки населения к миру. Сопредседатели также указали на необходимость возобновления мониторинговых наблюдений при наличии возможности», - отмечается в сообщении ОБСЕ.

Сопредседатели и министры иностранных дел также договорились в июле провести еще одну совместную видеоконференцию и как можно скорее встретиться лично.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.