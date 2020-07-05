ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции из крупнокалиберного оружия

БАКУ /Trend/ - С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные оружие, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 43 раза, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.

Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.