Подразделения вооруженных сил Армении совершили провокацию на Товузском направлении

БАКУ /Trend/ - Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.

Имеются потери с обеих сторон, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

В настоящее время идут бои на этом направлении. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку.

Общественность будет дополнительно проинформирована.