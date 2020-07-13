Азербайджанская армия нанесла удары по опорному пункту врага, уничтожена живая сила (ВИДЕО) (версия 2)

(Первая версия в 09:12)

БАКУ /Trend - Азербайджанская армия нанесла удары по опорному пункту врага, уничтожена живая сила, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

В ночь с 12 на13 июля на азербайджано-армянской границе в Товузском направлении сохранялась напряженность.

В ночных боях, идущих с применением артиллерии, минометов и танков, точным огнем азербайджанских подразделений были уничтожены опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила на территории воинской части противника.

В бою погиб старший лейтенант азербайджанской армии Махмудов Рашид Рашид оглу.

В настоящее время ситуация под контролем азербайджанских войск.

Вражеская сторона скрывает информацию о потерях.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)