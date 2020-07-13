ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки, минометы, артиллерийские установки нарушили режим прекращения огня 70 раз

БАКУ / Trend/ - С целью обострения ситуации, подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки, 60, 82 и 120 миллиметровые минометы, и другие артиллерийские установки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 70 раз, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

С позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агдам Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Новрузлу, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.