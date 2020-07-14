Армяне продолжают обстреливать жилые дома азербайджанских граждан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные подразделения продолжают обстреливать приграничные азербайджанские села, сообщает во вторник Trend.

Со стороны армянских вооруженных сил обстреляны жилые дома в селе Дондар Гушчу Товузского района. В результате попадания снарядов на территорию села домам и земельным участкам нанесен ущерб.

Отметим, что в результате обстрела армянскими вооруженными подразделениями села Агдам Товузского района погиб житель села Азизов Азиз Иззет оглу (1944 года рождения).

(Текст: Кямаля Сеидова.)