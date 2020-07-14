Минобороны Азербайджана: Уничтожен беспилотный аппарат Армении и боевой расчет артиллерийской установки

БАКУ /Trend/ - Сбит беспилотный летающий аппарат (БПЛА) противника и уничтожена артиллерийская установка вместе с боевым экипажем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

«БПЛА, принадлежащий армянским вооруженным силам, и боевой экипаж артиллерийской установки, были уничтожен прицельным огнем азербайджанских подразделений», - говорится в сообщении силового ведомства Азербайджана.

Что касается информации, распространенной в армянских СМИ о том, что якобы сбит БПЛА, принадлежащий подразделениям азербайджанской армии, то министерство обороны Азербайджана заявляет, что это дезинформация, она не отражает действительность и является выдумкой представителя министерства обороны Армении: «БПЛА, принадлежащие подразделениям азербайджанской армии, в полном составе в строю, никаких потерь нет».

(Текст: Кямаля Сеидова.)