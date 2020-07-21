ПВО ВВС Азербайджана уничтожили два тактических БПЛА Армении
БАКУ /Trend/ - 21 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактические беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в 00.30 предприняли попытку осуществить разведывательные полеты над позициями подразделений азербайджанской армии в направлении Агдамского района, а в 08.45 утра над позициями в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Оба БПЛА противника были немедленно обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО ВВС Азербайджана.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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