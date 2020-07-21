Сенатор Иордании решительно осудил военную провокацию Армении

БАКУ /Trend/ - Руководитель Комитета межпарламентской дружбы Иордания-Азербайджан, сенатор Марван Абдул халим ан-Намр аль-Хмуд выразил резко негативное отношение к провокациям армянских вооруженных сил на государственной границе Азербайджана в направлении Товузского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В своем обращении сенатор решительно осудил артиллерийские удары армянских вооруженных сил по военным объектам и населенным пунктам вблизи государственной границы Азербайджана, гибель азербайджанских военнослужащих и мирных жителей, сказала председатель Общества дружбы Иордания-Азербайджан Зюмрюд Дадашева.

Выразив глубокие соболезнование семьям шехидов и азербайджанскому народу, сенатор пожелал скорейшего исцеления раненым.