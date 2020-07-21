В Минобороны Азербайджана поступило около 17 тыс обращений от добровольцев
БАКУ /Trend/ - На электронную почту министерства обороны Азербайджана поступило около 17 тысяч обращений от добровольцев, изъявивших желание поступить на военную службу.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы, сообщает во вторник Trend.
Он выразил признательность азербайджанскому народу за поддержку, добавив, что для этого необходимо обращаться не в Минобороны, а в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)
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