В Минобороны Азербайджана поступило около 17 тыс обращений от добровольцев

БАКУ /Trend/ - На электронную почту министерства обороны Азербайджана поступило около 17 тысяч обращений от добровольцев, изъявивших желание поступить на военную службу.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы, сообщает во вторник Trend.

Он выразил признательность азербайджанскому народу за поддержку, добавив, что для этого необходимо обращаться не в Минобороны, а в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)