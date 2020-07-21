Уничтоженные БПЛА Армении пытались совершить облет азербайджанских позиций

БАКУ /Trend/ - Сегодня были уничтожены два БПЛА противника.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы, сообщает во вторник Trend.

Он добавил, что они пытались совершить облет азербайджанских позиций в направлении Агдамского и Товузского районов и были уничтожены.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)