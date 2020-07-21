Иорданский сенатор решительно осудил военную провокацию Армении (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Руководитель Комитета межпарламентской дружбы Иордания-Азербайджан, сенатор Марван Абдул халим ан-Намр аль-Хмуд выразил резко негативное отношение к провокациям армянских вооруженных сил на государственной границе Азербайджана в направлении Товузского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В своем обращении сенатор решительно осудил артиллерийские удары армянских вооруженных сил по военным объектам и населенным пунктам вблизи государственной границы Азербайджана, гибель азербайджанских военнослужащих и мирных жителей, сказала председатель Общества дружбы Иордания-Азербайджан Зюмрюд Дадашева.

Выразив глубокие соболезнование семьям шехидов и азербайджанскому народу, сенатор пожелал скорейшего исцеления раненым.

Он еще раз подчеркнул, что Иорданское хашимитское королевство поддерживает территориальную целостность независимого Азербайджана и признает Нагорный Карабах как исконную территорию и неотъемлемую часть Азербайджана.

Сенатор Марван Абдул халим ан-Намр аль-Хмуд также добавил, что руководимый им комитет всегда будет поддерживать позицию Азербайджана.

Он призвал страну-оккупанта Армению прекратить военную агрессию и не обострять ситуацию в регине.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)