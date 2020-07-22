Минобороны Азербайджана: Азербайджанская армия не предпринимала никаких атак в Товузском направлении

БАКУ /Trend/ - Никакой новой атаки и тем более потерь с нашей стороны нет и не было. Сообщение армянской стороны является очередной дезинформацией.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы, сообщает Trend.

«Никакой новой атаки в том направлении с нашей стороны не было. Наоборот, на нашем участке государственной границы сохраняется спокойствие, у нас нет никаких потерь. Однако с той стороны границы наблюдается паника среди армянских военнослужащих. Ранее мы слышали выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений ВС Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими. Хочу еще раз сказать, что никакой новой атаки и тем более потерь с нашей стороны нет и не было. Сообщение армянской стороны является очередной дезинформацией», - сказал Дяргяхлы.