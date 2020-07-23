В Товузе оценивается ущерб, причиненный в результате обстрела ВС Армении (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В связи с исполнением Распоряжения главы государства «О мерах по ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела Вооруженными силами Республики Армения Товузского района Азербайджанской Республики» Рабочая группа в составе представителей и специалистов надлежащих госструктур приступила к работам по оценке ущерба, нанесенного Товузскому району в результате военной провокации Армении, сообщает в четверг Trend.
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