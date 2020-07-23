Лицо армянской национальности, поднявшее руку на азербайджанскую женщину в Лос-Анджелесе, задержано - Лейла Абдуллаева

БАКУ /Trend/ - Лицо армянской национальности, поднявшее руку на азербайджанскую женщину в Лос-Анджелесе, задержано и предстанет перед судом. Об этом на сегодняшнем брифинге сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в четверг Trend.

Как отметила Абдуллаева, акция, которая прошла в Лос-Анджелесе против армянской провокации на границе с Азербайджаном, была организовано не консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, а азербайджанцами. После того, как консульство получило информацию об армянской провокации во время этой акции, оно обратилось в полицию, сказала Абдуллаева.

По ее словам, во время начала провокации были вызваны автобусы: "Они должны были подъехать за 15 минут, но в связи с тем, что радикальные силы преградили им путь, они приехать не смогли. Полиция перенаправила участников акции на другую территорию."

Лейла Абдуллаева также отметила, что во время провокации армянских радикальных сил у дипломатического представительства Азербайджана в Бельгии тоже задержано шесть человек.

Отметим, что 21 июля на митинге в Лос-Анджелесе в отношении граждан Азербайджана было совершено насилие со стороны армянских радикальных экстремистов, которые активизировались в США и других странах.

(Текст: Кямаля Сеидова.)