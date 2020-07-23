Лицо армянской национальности, поднявшее руку на азербайджанскую женщину в Лос-Анджелесе, задержано - Лейла Абдуллаева (версия 2)

(Первая версия в 14:36)

БАКУ /Trend/ - Акцию в Лос-Анджелесе организовало не консульство, а наши соотечественники. После того, как консульство получило информацию об армянской провокации, оно обратилось в полицию. Сотрудники консульства организовали автобусы.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, во время начала провокации были вызваны автобусы: "Они должны были подъехать за 15 минут, но в связи с тем, что радикальные силы преградили им путь, они приехать не смогли. Полиция перенаправила участников акции на другую территорию: "Лицо армянской национальности, поднявшее руку на азербайджанскую женщину, задержано и предстанет перед судом".

Лейла Абдуллаева также отметила, что во время провокации армянских радикальных сил у дипломатического представительства Азербайджана в Бельгии тоже задержано шесть человек.

(Текст: Кямаля Сеидова.)