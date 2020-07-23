Лавров и Чавушоглу обсудили эскалацию на границе Азербайджана и Армении

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу эскалацию на границе Азербайджана и Армении, сообщили в МИД России в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указали в министерстве, был проведен обмен мнениями по текущей ситуации в Закавказье. "В связи с недавней эскалацией насилия между Арменией и Азербайджаном с российской стороны была акцентирована необходимость проявления взвешенных подходов и оказания сдерживающего воздействия на вовлеченные в конфликт стороны в целях недопущения дальнейшего обострения обстановки, обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе, активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию. Условлено развивать взаимодействие Москвы и Анкары в интересах стабилизации в регионе", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.