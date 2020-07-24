МИД Азербайджана: Вся ответственность за создавшуюся в регионе напряженность лежит лично на Пашиняне

БАКУ /Trend/ - Вся ответственность за создавшуюся в регионе напряженность лежит лично на Пашиняне.

Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала по поводу выступления премьер-министра Армении Пашиняна на заседании правительства, проведенном 23 июля.

По ее словам, мнения, озвученные Пашиняном на этом заседании, очередной удар по переговорному процессу, проводимому при посредничестве Минской группы ОБСЕ.