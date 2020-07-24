На центральном мосту Праги вывешен плакат «Карабах – это Азербайджан!»

БАКУ /Trend/ - На одном из центральных мостов Праги вывешен плакат «Карабах – это Азербайджан!», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Акция осуществлена по инициативе азербайджанской молодежи, проживающей в Чехии.