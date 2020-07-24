МИД Азербайджана: Вся ответственность за создавшуюся в регионе напряженность лежит лично на Пашиняне (версия 3)

(Первая версия в 10:01)

БАКУ /Trend/ - Вся ответственность за создавшуюся в регионе напряженность лежит лично на Пашиняне.

Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала по поводу выступления премьер-министра Армении Пашиняна на заседании правительства, проведенном 23 июля.

По ее словам, мнения, озвученные Пашиняном на этом заседании, очередной удар по переговорному процессу, проводимому при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

«Этим руководство Армении хочет остановить переговорный процесс. Выступления и заявления, озвученные им и в предыдущее время, показывают, что Армения выступает против переговорного процесса и намерена изменить формат переговоров. Однако формат не может быть изменен. Попытки Армении - страны оккупанта и агрессора, ставить определенные условия переговорному процессу, неприемлемы», - отметила Абдуллаева.

Пашинян вновь пытается нарушить и исказить формат переговоров: «Эта позиция Армении должна расцениваться как срыв переговоров и сопредседатели Минской группы должны дать этому соответствующую оценку. Сопредседатели должны выразить свою непосредственную позицию по отношению к этому выступлению, срывающему переговорный процесс. Что касается обвинений руководства Армении в том, что якобы Азербайджан нанес ущерб гражданскому населению, то напоминаем, что Армения совершила кровавую этническую чистку на оккупированных азербайджанских территориях и Ходжалинский геноцид 1992 года, известный всему миру, наглядное тому подтверждение.

Прицельный обстрел мирных жителей и гражданских объектов в селах Товузского района армянскими вооруженными силами во время последней военной провокации на армяно-азербайджанской границе 12 июля, убийство 76-летнего жителя села Агдам Азиза Азизова, еще раз раскрыли террористическую сущность страны-агрессора. На армянской стороне не погиб и не ранен ни один мирный житель. Напряженность в Товузском направлении армяно-азербайджанской границы была заранее спланированной провокацией Армении. А слова Пашиняна о том, что Армения продолжит работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию, после его заявлений, поставивших под удар переговорный процесс по урегулированию конфликта, просто двуличие.

В своем выступлении премьер-министр Армении выдвигает необоснованные претензии и против Турции. Турция – государство, которое вносит вклад в стабильность и безопасность в регионе. Турция одна из стран-членов Минской группы ОБСЕ. Турция поддерживает справедливое решение армяно-азербайджанского конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана на основании норм и принципов международного права, Устава ООН и известных резолюций СБ ООН. Партнерство Азербайджана и Турции и совместно реализуемые проекты служат развитию, стабильности и процветанию региона. А Пашинян и проводимая им политика являются угрозой миру, стабильности и безопасности в регионе. Вся ответственность за напряженность в регионе лежит лично на Пашиняне».

(Текст: Кямаля Сеидова.)