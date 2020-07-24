На центральном мосту Праги вывешен плакат «Карабах – это Азербайджан!» (версия 2)

(Первая версия в 12:06)

БАКУ /Trend/ - На одном из центральных мостов Праги вывешен плакат «Карабах – это Азербайджан!», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Акция осуществлена по инициативе азербайджанской молодежи, проживающей в Чехии.

Плакат на чешском языке вывешен на мосту по дороге к президентскому дворцу, резиденции премьер-министра и административному зданию Кабинета министров страны.

Отметим, что завтра наши соотечественники в Праге проведут акцию протеста с требованиями прекратить оккупационную политику и военные провокации Армении, освободить оккупированные азербайджанские территории, восстановить территориальную целостность страны.

Акцию поддержат азербайджанцы всего мира, протестующие против захватнической политики Армении за рубежом.

(Текст: Кямаля Сеидова.)