Армяне в США обещают 500 долларов тому, кто укажет адреса азербайджанцев

БАКУ /Trend/ - Армяне США и других стран мира начали новую террористическую кампанию против турок и азербайджанцев.

Как сообщает в пятницу Trend, на странице в İnstagram, принадлежащей армянам, тем, кто укажет адреса турков и азербайджанцев, обещана награда в размере 500 долларов.

Армяне, выступая с аналогичной инициативой и в других социальных сетях, планируют против азербайджанцев и турок новые провокации.

(Текст: Турал Гараджаев)