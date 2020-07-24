Армяне в США обещают 500 долларов тому, кто укажет адреса азербайджанцев
БАКУ /Trend/ - Армяне США и других стран мира начали новую террористическую кампанию против турок и азербайджанцев.
Как сообщает в пятницу Trend, на странице в İnstagram, принадлежащей армянам, тем, кто укажет адреса турков и азербайджанцев, обещана награда в размере 500 долларов.
Армяне, выступая с аналогичной инициативой и в других социальных сетях, планируют против азербайджанцев и турок новые провокации.
(Текст: Турал Гараджаев)
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