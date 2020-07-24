Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу и международным организациям (версия 2)

(Первая версия в 14:37)

БАКУ /Trend/ - Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу и международным организациям, сообщает в пятницу Trend.

В обращении сказано: «Мы – руководители религиозных конфессий в Азербайджане осуждаем военную провокацию, совершенную 12 июля Вооруженными силами Армении в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, постоянные обстрелы мирного населения, населенных пунктов, храмов, и призываем мировое сообщество, религиозных лидеров и международные организации не оставаться безучастными к этому событию, продемонстрировав соответствующую позицию. Мы поддерживаем международные усилия по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и призываем международные организации, в том числе ООН, Минскую группу ОБСЕ, объединить усилия для выражения адекватной реакции на преступления против гражданских лиц».

В документе религиозные деятели выражают обеспокоенность тем, что если Армения будет продолжать военные провокации, то конфликт может разрастись, превратившись в большую войну.

Отмечается, что порой оккупированную сторону и оккупанта ставят на один уровень, что недопустимо и не может способствовать урегулированию конфликта:

«Все без исключения обязаны соблюдать нормы международного права. Применение оружия против мирного населения является продолжением военной агрессии Армении, этнической чистки и террористических актов против азербайджанского народа», - говорится в документе.

В обращении также подчеркивается, что обстрел мирного населения, несмотря на объявление режима прекращения огня, убийства, создание угрозы для жизни людей, разрушение религиозных памятников - еще раз доказывает, что давно пора кардинально изменить свое отношение к агрессору, перейти от очередных заявлений к принятию решительных мер.

«Распространение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на различные континенты мира, противостояние на этнической почве между азербайджанцами и армянами, проживающими за рубежом, является показателем большой опасности. Это проявление глобального масштаба регионального конфликта, возникшего в результате сепаратизма и террора, который долгое время оставался замороженным и не находил справедливого решения. Нападения армян на представителей азербайджанской диаспоры и дипломатические представительства за рубежом - это последствия неразрешенного конфликта, мировое сообщество не должно оставаться безучастным к этому. К сожалению, провокации армянской стороны в очередной раз приводят к нарушению переговорного процесса в направлении мирного урегулирования конфликта. Вся политическая и правовая ответственность за эту провокацию лежит на армянской стороне. Мы призываем международное сообщество выразить свою решительную позицию по отношению к вопиющим фактам убийства мирных жителей во время военных провокаций со стороны вооруженных сил Армении в оккупированном Нагорном Карабахе и семи прилегающих районах, а также и в настоящее время - на азербайджано-армянской границе, резко осудить агрессию и провокации, объединить усилия для предотвращения подобных случаев и установления справедливого мира».

Обращение подписали председатель Управления мусульман Кавказа, Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и руководители религиозных конфессий, действующих в Азербайджане - глава Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви архиепископ Александр Ищеин, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев, председатель албано-удинской христианской общины Роберт Мобили.

(Текст: Кямаля Сеидова.)