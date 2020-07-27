В американской прессе опубликована статья генконсула Азербайджана о вандализме армян в Лос-Анджелесе (версия 2)

(Добавлены подробности, первая версия опубликована в 11:22)

БАКУ /Trend/ - На американской медиа-платформе Medium 26 июля была опубликована статья генерального консула Азербайджана Насими Агаева о насилии и вандализме армянских дашнаков в отношении членов азербайджанской общины в Лос-Анджелесе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на генконсульство.

В статье подробно рассказывается о нападении армянских дашнаков примерно на 50 наших соотечественников, проводивших перед зданием генконсульства в Лос-Анжелесе акцию против политики агрессии и этнической чистки Армении в отношении Азербайджана, и в знак протеста против последней военной провокации Армении в отношении нашей страны. Несколько наших соотечественников в ходе нападения получили телесные повреждения, и в настоящее время полиция проводит расследование по уголовной статье, связанной с преступлением, совершенным на почве этнической нетерпимости.

Агаев пишет, что руководя этой группой, применившей насилие, Армянский национальный комитет Америки (ANCA) со всей очевидностью продемонстрировал всем агрессивный облик радикальной дашнакской идеологии.

Генконсул отмечает, что две крупнейшие еврейские организации мира - функционирующие в Лос-Анджелесе Центр Симона Визенталя и Американский еврейский комитет, а также Совет, объединяющий свыше 250 тыс. израильтян, проживающих в США, решительно осуждают насилие, совершенное против азербайджанцев. В статье приводятся их высказывания.

Обращаясь к другим общинам Лос-Анджелеса, религиозным лидерам и выборным органам, генконсул Азербайджана призывает их осудить это преступление, совершенное на почве этнической ненависти, подчеркивая что подобному поведению нет места в настоящем и будущем.

Он также отметил, что агрессия, которую продемонстрировали молодые армянские дашнаки, говорит о том, что они находятся в среде, которая прививает им ненависть и вражду, что крайне опасно для любой общины и будущих поколений.

(Текст: Кямаля Сеидова)