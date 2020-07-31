Полиция Лос-Анджелеса разоблачила ложь армянского лобби (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Как известно, 21 июля 2020 года, сотни радикальных армянских экстремистов зверски напали на значительно уступающих им по численности проживающих в США азербайджанцев перед генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, нанеся им телесные повреждения.

В настоящее время Управление полиции Лос-Анджелеса расследует эти акты насилия против азербайджанцев как преступления, совершенные на почве ненависти, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Чтобы отвлечь внимание от этого преступления Армянский национальный комитет Америки (ANCA) и Армянская молодежная федерация (AYF) со вчерашнего дня в социальных сетях вовсю утверждают, что якобы азербайджанцы пришли на место акции с оружием. Организаторы утверждали, что до акции азербайджанцы были вооружены, в связи чем полиция была проинформирована, что полиция вначале изъяла у них оружие, но в ходе акции вернула его им.

Очевидно, что армянское лобби, бесчестно покрывающее армянских преступников, совершивших насилие против членов азербайджанской общины, и пытается уйти от ответственности, выдавая себя за потерпевшую сторону, говорится в сообщении.

Сразу после того, как были озвучены эти лживые утверждения, генконсульству Азербайджана в Лос-Анджелесе в результате тщательного расследования, проведенного азербайджанской общиной, стало известно, что пресловутое оружие (пила, молоток и др. инструменты) были принесены на место акции именно радикальными армянскими экстремистами.

Было установлено, что один из них несколько раз проехал перед местом, где стояли азербайджанские демонстранты, и с целью совершения провокации подкинул им эти инструменты.

Генконсульство сразу подготовило видеоматериал, где были запечатлены упомянутые действия этого лица и его автомобиль, поделившись ими в профилях в соцсетях: https://youtu.be/Exb2FdgKTwU

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе предоставило эту информацию и номер машины в Управление полиции Лос-Анджелеса.

Кроме того, генконсул Насими Агаев обратился в Управление полиции Лос-Анджелеса в связи со лживыми претензиями армянским лобби против членов азербайджанской общины, попросив у них сделать заявление по этому поводу. В ответ на это начальник подразделения Западного Лос-Анджелеса управления Ренди Годард, управлявший силами полиции во время события 21 июля, в социальной сети Twitter подчеркнул, что были рассмотрены утверждения о том, что якобы члены азербайджанской общины были вооружены пилой, молотком, ножами и металлическими прутьями, и что это абсолютно не так. Он добавил, что сотрудники полиции не видели у азербайджанцев и не конфисковывали у них никакого оружия. Он также сказал, что огорчен утверждениями, бросающими тень на полицию. Таким образом была раскрыта еще одна ложь радикального армянского лобби, сообщает генконсульство.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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