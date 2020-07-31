Минобороны: Отдельная общевойсковая армия Нахчывана приняла адекватные меры в ответ на действия армянской стороны

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию, распространенную армянскими СМИ о том, что якобы позиции армянских вооруженных сил были обстреляны с Нахчыванского направления, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Азербайджана.

"Новость, распространенная армянскими СМИ - ложь, и не отражает действительности. Наоборот, в ответ на обстрел азербайджанских позиций со стороны армянских вооруженных сил подразделения Отдельной общевойсковой армии Нахчывана предприняли адекватные меры против противной стороны", - подчеркнули в минобороны Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.