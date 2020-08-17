Минобороны и Военная прокуратура Азербайджана проводят совместные мероприятия в воинских частях в прифронтовой зоне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану совместных действий на 2020 год между министерством обороны и Военной прокуратурой Азербайджана, мероприятия, проводимые в азербайджанской армии, продолжаются.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, военный прокурор Азербайджана генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев и заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, посетив воинские части, дислоцированные в прифронтовой зоне, встретились с военнослужащими, в том числе с личным составом, несущим боевое дежурство непосредственно на передовой линии обороны.

Сначала был посещен мемориал «Памяти погибших в Апрельских боях», возложены цветы, почтена память шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны.

В ходе встреч были проведены беседы о дальнейшем улучшении боевой подготовки и морально-психологического состояния личного состава, важности выстраивания взаимоотношений в воинских коллективах в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством и воинскими уставами, воспитании военнослужащих в духе патриотизма, укреплении воинской дисциплины и правопорядка, а также касательно других вопросов.

В ходе мероприятий до личного состава были вновь доведены задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами перед армией, а также отмечены высокие достижения в развитии азербайджанской армии и усилении военной мощи страны благодаря вниманию, заботе и непосредственному руководству со стороны Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В ходе бесед с военнослужащими были озвучены различные предложения и даны ответы на ряд интересующих их вопросов.

В соответствии с планом совместных действий продолжается правовая просветительская работа с участием представителей Военной прокуратуры республики и гарнизонной военной прокуратуры.

(Текст: Турал Гараджаев)