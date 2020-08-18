В Азербайджане стартует проект "Поговорим о Карабахе" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по работе с диаспорой запускает новый проект под названием "Поговорим о Карабахе", с тем, чтобы детально проинформировать азербайджанцев мира об ущербе, нанесенном карабахской войной мирному населению.

Как сообщили во вторник Trend в Госкомитете, в рамках проекта, который будет транслироваться на телеканале "Диаспора ТВ", будет рассказано о трагедиях, постигших мирное население Карабаха.

Особенность проекта заключается в том, что люди с оккупированных территорий расскажут происходившем, их выступления будут транслироваться и архивироваться без купюр и монтажа. Видео, которое будет транслироваться на английском языке с субтитрами, может послужить важным источником для предстоящих исторических исследований.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)