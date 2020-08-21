Лавров: Россия работает над скорейшим возобновлением переговоров по Карабаху

Россия вместе с партнерами по Минской группе ОБСЕ работает над скорейшим возобновлением переговоров по нагорнокарабахскому урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Труд", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рассчитываем на скорейшее возобновление переговорного процесса по нагорнокарабахскому урегулированию. Работаем над этим совместно с нашими партнерами по Минской группе ОБСЕ", - сообщил он.

Лавров отметил, что июльский пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном стал вторым наиболее масштабным нарушением Соглашения о прекращении огня 1994 года. Министр также обратил внимание, что высокоинтенсивные боестолкновения с использованием полевой артиллерии, минометов и ударных беспилотников впервые за последние 26 лет проходили не на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а непосредственно на участке госграницы между Арменией и Азербайджаном.

Как указал Лавров, МИД России предпринимал активные посреднические усилия по урегулированию конфликта. "Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху Игорь Попов все это время находился на прямой связи с руководством внешнеполитических ведомств двух стран. В результате при активном российском посредничестве вышли, хоть и не с первой попытки, на режим прекращения огня с 16 июля", - подчеркнул он.